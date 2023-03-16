Жителя Гулькевичского района осудили на год за вождение в пьяном виде

В Гулькевичском районе местному жителю за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения назначили год лишения свободы. Также он лишен на 3,5 года права управлять транспортом, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

6 октября 2021 года мужчину обвинили в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако через год он снова сел за руль автомобиля пьяным. Его действия пресекли другие участники дорожного движения.

Мужчину осудили по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления). Помимо лишения свободы, суд конфисковал у него автомобиль.

Татьяна Ручкина

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