Уровень безработицы в Петербурге составляет 1,7%

Уровень безработицы в России сохраняется на историческом минимуме и составил 3,6% в феврале. В Санкт-Петербурге за ноябрь-январь его уровень достиг 1,7%, сообщили в пресс-службе Авито по итогам VII Международного форума труда, ссылаясь на данные Росстата.

По данным Авито. Работа, объем вакансий в целом по стране вырос на 69%. Особенно активно в последнее время развиваются новые формы занятости, среди которых неполный рабочий день, гибкие графики, совмещения с подработкой и самозанятость.

«Мы отмечаем активный рост востребованности новых форм занятости — предложение от исполнителей за год возросло на 14%, а ежемесячная аудитория этого раздела выросла с 15,1 до 25,3 млн пользователей. На 73% возросло количество вакансий с частичной занятостью и на 140% — число резюме»,— отметил управляющий директор Авито Работы и Авито Услуг Артем Кумпель.

Председатель комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко в рамках пленарного заседания ««Кадры эпохи перемен: между новой занятостью и тотальным дефицитом» также отметил необходимость усиления работы с данными.

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