Суд снял арест с помещений бизнес-комплекса Atrium Avenue в Сочи

Арбитражный суд Воронежской области снял ограничения на регистрационные действия в отношении помещений в бизнес-комплексе Atrium Avenue, расположенном на ул. Яна Фабрициуса в Сочи. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании Nedvex Development, которая проводит капитальный ремонт объекта и осуществляет продажи помещений.

«С сегодняшнего дня все сделки в отношении Atrium Avenue могут быть зарегистрированы в Росреестре, продажи возобновлены»,— сообщили в пресс-службе девелопера.

В мае 2022 года «Ъ-Кубань» писал, что Арбитражный суд Воронежской области арестовал бизнес-комплекс Atrium Avenue, ранее принадлежавший бывшему совладельцу ГК «Яшма» Роберту Мартиросяну. Объект бизнесмен якобы продал теще своего партнера, с которым они занимались развитием ювелирного бизнеса и сети магазинов duty free, Игоря Мавлянова за 41,6 млн руб. Финансовый управляющий господина Мартиросяна тогда заявил, что покупатель бизнес-центра скрыла свою заинтересованность при сделке. На основании представленных доводов суд посчитал указанное имущество спорным и вынес решение об аресте.

Как прокомментировали в Nedvex, арест был наложен на приобретенный девелопером один из участков Atrium Avenue. «Со стороны компании сделки в отношении помещений в здании Atrium Avenue отвечают критериям добросовестности и требованиям законодательства. Все действия компании Nedvex в отношении объекта Atrium Avenue были правомерны. Здание имеет коммерческое нежилое назначение, согласно которому помещения, расположенные в здании, могут быть отданы под реализацию. Nedvex проводит капитальный ремонт объекта и осуществляет продажи помещений. Продажи уже открыты, все сделки могут быть зафиксированы в Росреестре. Все сделки в отношении помещений в здании Atrium Avenue отвечают критериям добросовестности и требованиям законодательства»,— говорится в официальном комментарии девелопера.

По данным Nedvex Development, стоимость 1 кв. м апартаментов в бизнес-центре составляет 350 тыс. руб. В настоящее время здание находится в завершающей стадии строительства: подрядчик планирует сдачу объекта в 2023 году.

Дмитрий Михеенко

Читайте нас в Telegram