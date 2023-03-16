Правительство Ярославской области: дети участников СВО смогут заниматься самбо бесплатно

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проводит работу по поддержке детей участников СВО. Спортсмены поддержали его инициативу с мастер-классами по самбо, и Ярославское региональное отделение Всероссийской федерации самбо предложило сделать занятия для ребят из семей участников СВО по самбо бесплатными во всех залах региона. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Наша инициатива с бесплатными мастер-классами по самбо для детей участников СВО к 23 февраля получила хорошее продолжение. Многие ребята захотели тренироваться на постоянной основе. И областная федерация самбо вышла с предложением сделать для них безвозмездными и регулярные занятия. Это нужная, важная и полезная мера поддержки. Ребята смогут заниматься нашим, отечественным видом борьбы, развиваться физически, учиться навыкам самообороны без лишней нагрузки для семейного бюджета. Благодарю наших самбистов за вклад в систему поддержки семей участников СВО и хороший пример личной вовлеченности в общее дело»,— отметил в своем телеграм-канале Михаил Евраев.

Вместо мастер-классов сейчас проводятся открытые тренировки во всех залах самбо по Ярославской области, на которые могут прийти все желающие. Почти 20 ребят из семей участников СВО уже изъявили желание тренироваться на регулярной основе.

«Тренеры регионального отделения самбо очень внимательно относятся к детям военнослужащих, обстановка в школах дружеская. Вместе занимаются и мальчики, и девочки. Со всеми ребятами проводятся регулярные беседы о философии самбо. Рассказываем, что это наш, отечественный, родной вид единоборств, а применять все изученные приемы необходимо только для самозащиты»,— доложил о поддержке инициативы губернатора председатель регионального отделения Всероссийской федерации самбо Ибрагим Аджиева .

Сейчас секции по самбо в Ярославской области посещают почти 4 тыс. человек. С 2021 года в регионе правительство реализует федеральный проект «Самбо в школу», к нему уже присоединились 11 школ Ярославля, Рыбинска и Тутаева. В образовательных учреждениях третий урок физкультуры заменен на урок самообороны.

Алла Чижова