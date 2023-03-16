На Кубани демобилизованным участникам СВО дадут преимущество при приеме на госслужбу

В Краснодарском крае разрабатывают постановление, по которому демобилизованные участники спецоперации будут иметь преимущественное право при приеме на государственную и муниципальную службу. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Помощь бойцам, их семьям — безусловный приоритет для нас. Делаем все, чтобы они были обеспечены необходимым и не сомневались — дома, у их родителей, жен и детей все хорошо. Всего на поддержку из бюджета направили 4,2 миллиарда рублей»,— сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на заседании рабочей группы по вопросам спецоперации.

Глава региона также напомнил, что семьи военнослужащих и добровольцев освободили от платы за детский сад, а школьников обеспечивают бесплатным питанием. Также членам семьи военных компенсируют 100 тыс. руб. при газификации домов. Кроме того, регион направляет помощь в размере 2 млн руб. членам семей погибших военнослужащих.

Руководитель рабочей группы, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что опыт Краснодарского края в поддержке семей участников СВО можно распространять на другие регионы. На заседании заместители председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова и Шолбан Кара-Оол предложили предоставлять жилье участникам СВО во внеочередном порядке и бесплатное посещение культурно-развлекательных объектов. Андрей Турчак отметил, что готовится инициатива по погашению в некоторых регионах ипотеки в случае гибели военнослужащего. Кроме того, для военных планируют ввести двухнедельный отпуск, чтобы они могли отдохнуть и подлечиться — пилотным регионом может стать Краснодарский край.

Татьяна Ручкина

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