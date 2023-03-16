Чистая прибыль Волжского пароходства составила 4,3 млрд рублей в 2022 году

По итогам 2022 года АО «Волга-Флот» (Волжское пароходство Владимира Лисина) получил 4,3 млрд руб. чистой прибыли против 2,3 млрд руб. убытка в предыдущем году. Выручка выросла на треть и составила 28,4 млрд руб., отчиталось предприятие.

Краткосрочная кредиторская задолженность предприятия выросла с 1,4 млрд руб. до 2,8 млрд руб., дебиторская – с 4,6 млрд руб. до 5,9 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Волга-флот» зарегистрировано в Нижнем Новгороде с 1994 года. Уставный капитал компании составляет 1,17 млрд руб. Основным видом деятельности является деятельность внутреннего водного грузового транспорта. Генеральный директор – Павел Виноградов. Головная компания – Fletcher Group Holdings Limited (Кипр).

Анастасия Еремина