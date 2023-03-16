Следствие по делу кубанской экс-судьи Хахалевой продлено на три месяца

Следствие по делу бывшей главы административной коллегии Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой продлено на три месяца, до 7 мая. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил адвокат экс-судьи Ярослав Краснощеков.

Фото: Российский Государственный Университет Правосудия

По данным защитника, сейчас госпожа Хахалева находится в Тбилиси, куда она уехала за год до возбуждения против нее уголовного дела.

«Ее обвиняют в захвате зарплатных денег. Как можно украсть зарплату, которую вы не получали? Это не событие преступления. Здесь нет события преступления»,— отметил в разговоре с корреспондентом «Ъ-Кубань» господин Краснощеков.

Адвокат добавляет, что его подзащитная не скрывается от следствия, называя адрес ее проживания в Тбилиси.

Уголовное дело в отношении экс-судьи возбудил Следственный комитет РФ по п. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 292 (служебный подлог, до 4 лет) УК РФ. Елену Хахалеву подозревают в растрате госсредств на командировки, отчетность о которых она не подавала в период работы в краевом суде в 2019 году. Отсутствие судьи расценили как прогулы. В общей сложности фигурантка дела не появлялась на рабочем месте 127 дней, при этом получила денежные средства в качестве оплаты труда в общем размере 1,2 млн руб. В июне прошлого года экс-судья заочно арестована Ленинским районным судом Ростова-на-Дону по ходатайству главного следственного управления СКР. 16 мая 2022 года она была объявлена в международный розыск.

Летом 2017 года Елена Хахалева оказалась в центре скандала, связанного с роскошной свадьбой ее дочери, после чего последовала серия разоблачительных публикаций (где говорилось о якобы сомнительном дипломе Тбилисского университета и якобы возможных связях ее бывшего мужа Роберта Хахалева-Зилпимиани с криминалом), но ни одно из обвинений не было подтверждено.

Олег Исаев

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