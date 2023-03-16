В Ярославле на стадионе «Шинник» разрешили проводить матчи

Комиссия Футбольной национальной лиги по оценке качества футбольных полей для проведения матчей Первенства решила, что основное поле стадиона «Шинник» в Ярославле соответствует требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе одноименного футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадион "Шинник" в Ярославле

Фото: Пресс-служба ФК «Шинник» Стадион "Шинник" в Ярославле

Фото: Пресс-служба ФК «Шинник»

«Поединок с «Нефтехимиком», который состоится 26 марта, проведем на домашнем стадионе!»,— говорится в сообщении.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что комиссия ФНЛ 7 марта временно приостановила проведение матчей на стадионе «Шинник» из-за несоответствия футбольного поля критерию Стандарта РФС «травяное покрытие». Тогда ФНЛ пояснила недопуск тем, что травяное покрытие стадиона было готово к проведению матчей на 41,4% вместо положенных 85%. 12 марта «Шинник» провел домашний поединок с красноярским «Енисеем» в Домодедово Московской области.

Алла Чижова