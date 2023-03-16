В Уфе задержали обвиняемого в покушении на мошенничество, который находился в розыске два с половиной года

Как стало известно «Ъ-Уфа», сотрудники полиции задержали Виталия Зайдуллина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК).

С осени 2020 года он находился в розыске.

Как ранее сообщала пресс-служба МВД по Башкирии, Виталий Зайдуллин, его бывшая супруга и их знакомый Григорий Мелещик пытались получить право на имущество некого ООО, изготовив подложный договор уступки требования долга. С документом они обратились в арбитражный суд Башкирии с заявлением о взыскании с ООО более 840 млн руб.

В отношении бывшей супруги господина Зайдуллина была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а сам Виталий Зайдуллин вместе с Григорием Мелещиком были объявлены в федеральный розыск. Последнего, по данным «Ъ-Уфа», задержали в конце 2020 года.

Олег Вахитов

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