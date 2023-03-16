В КНР без пересадок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил пустить прямые авиарейсы из Челябинска в Китай. Актуальность инициативы он объяснил усилением торговых, промышленных и гуманитарных связей между регионом и КНР. Ранее идею наладить прямые рейсы между Челябинском и Пекином выдвигал глава Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев. Предыдущие три попытки организовать авиасообщение региона с Китаем в 2011, 2013 и 2018 годах не увенчались успехом. Эксперты считают открытие перелетов в Китай целесообразным, поскольку из-за внешнеполитической обстановки наметился тренд на усиление бизнес-связей между Челябинской областью и Китаем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Челябинская область трижды пыталась наладить прямое авиасообщение с КНР

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Челябинская область трижды пыталась наладить прямое авиасообщение с КНР

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Из аэропорта Челябинска могут пустить прямые рейсы в Китай. Такое предложение высказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с генеральным консулом КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунем. Глава региона отметил «большой взаимный туристический интерес» и выразил готовность сформировать готовые туристические пакеты.

В целом сотрудничество между Челябинской областью и Китаем активно развивается в самых разных сферах. Алексей Текслер уточнил, что Китай остается для Челябинской области надежным партнером. По итогам прошлого года их взаимный внешнеторговый оборот вырос более чем на 70%. «Мы экспортируем медь, древесину, готовые пищевые продукты. Покупаем транспортные средства, продукцию электронной промышленности. Есть конкретные примеры успешных совместных промышленных проектов. ММК с участием компании “Синостил” уже реализовал строительство аглофабрики, в процессе реализации — строительство комплекса коксовой батареи»,— цитирует губернатора его пресс-служба. По его словам, в последние годы со стороны КНР растет интерес к региональной сельскохозяйственной и пищевой продукции, при этом активно развиваются гуманитарные связи. Так, на территории области сейчас находятся более 1,5 тыс. граждан КНР, из них 435 учатся в вузах.

О необходимости вернуть беспересадочный авиарейс Челябинск — Пекин заявлял президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) Федор Дегтярев на заседании регионального Союза промышленников и предпринимателей в начале марта. По его словам, прямой рейс повысит уровень делового сотрудничества Челябинской области и Китая, поможет привлечь финансирование от мирового инвестора в регион, а также откроет для КНР туристические маршруты Южного Урала.

«Жители Челябинска и Урала смогут напрямую лететь в крупнейший китайский аэропорт, где стыковки позволяют совершать перелеты более чем по 130 внутренним и 40 международным маршрутам»,— подчеркнул глава ЮУТПП.

Ранее наладить прямое авиасообщение между Челябинской областью и Китаем пытались трижды. В 2011 и 2018 годах авиакомпания «Уральские авиалинии» запускала чартерные рейсы из регионального центра в Харбин. Полеты выполнялись недолго. Представители туристической отрасли называли причиной прекращения рейсов их низкую востребованность. Кроме того, в 2013 году «Уральские авиалинии» пытались пустить из Челябинска прямые перелеты в Пекин, однако через непродолжительное время направление закрыли.

Генеральный директор турагентства «Вита Трэвел» Алексей Ципордей положительно оценивает инициативу возобновления прямых авиарейсов из Челябинска в Китай. «Сейчас наилучшая ситуация для организации прямого авиасообщения нашего региона с Китаем, если сравнивать с предыдущими попытками запуска перелетов. Это в первую очередь связано с переориентаций бизнеса в сторону КНР в связи с геополитическими событиями. Если стоимость рейсов будет конкурентоспособной, то аэропорт Челябинска сможет стать небольшим хабом для пересадок бизнес-туристов с центральной части России»,— считает Алексей Ципордей. По его мнению, для успешного функционирования авианаправления частота рейсов должна быть не реже одного раза в неделю. Глава турагентства отмечает, что направление в первую очередь будет интересно предпринимателям.

«Бизнес-туристы готовы платить больше, и у них подобные поездки оправдываются финансово. Обычным туристам будет крайне важен город прилета и стоимость перелетов. Сейчас Китай возобновляет выдачу виз, и как раз у бизнеса со всего Урала крайне высок спрос на деловые поездки в КНР»,— поясняет Алексей Ципордей.

Председатель комитета по промышленности Челябинского областного отделения общественной организации «Опора России» Павел Золотов отмечает, что прямые рейсы из Челябинска в Китай позволят предпринимателям снизить срок поставок оборудования из КНР. «Прямое авиасообщение позволит улучшить взаимодействие бизнеса Челябинской области и Китая. Взаимные связи нашего региона и КНР усилились, поскольку в РФ снизился импорт машин, станков и оборудования из Европы и США, а на импортозамещение такой продукции нужно время. Думаю, что прямые рейсы в Китай будут востребованы бизнесменами Челябинской области и соседних регионов. Возможная проблема с нехваткой самолетов может решиться путем договоренностей»,— считает Павел Золотов. Он уточняет, что сегодня предпринимателями региона востребована поставляемая из Китая дорожная и машиностроительная техника, сырье для пищевой и химической промышленности. «Сегодня Китай осуществляет крупномасштабные вливания в Россию. Идет совместная реализация инфраструктурных проектов: строительство портов и железнодорожных линий. Существуют крупные долгосрочные планы в области авиационного строительства, производства сжиженного газа и электроэнергии»,— добавляет эксперт.

Как сообщал «Ъ», ранее российские авиакомпании жаловались в Минтранс РФ на проблемы с полетами в Китай. Одной из главных причин стала нехватка самих самолетов, поскольку 170 лайнеров из совокупного авиапарка находятся под санкциями США, еще почти 500 не исключены из бермудского реестра, но с двойной регистрацией сложно получить лицензию на использование оборудования и сертификаты летной годности в целом.

Михаил Бычков