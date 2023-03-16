Дорожный фонд в Нижегородской области предложили увеличить на 942 млн рублей

Очередной проект поправок в бюджет Нижегородской области на 2023 год внесли на рассмотрение в региональный парламент. Предлагается увеличить расходы на ремонт и содержание дорог – на 942 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

В бюджете планируют учесть 170,8 млн руб., которые регион получит из федеральной казны на благоустройство Городца и Большого Болдина. Еще 12 млн руб. направят на софинансирование образовательных центров в Перевозском строительном колледже, Шахунском колледже аграрной индустрии и Арзамасском коммерческо-техническом техникуме по проекту «Профессионалитет».

При принятии поправок Заксобранием региона доходы будут увеличены на 822,09 млн рублей, расходы вырастут на 1,8 млрд рублей — до 254,7 млрд и 289,06 млрд рублей соответственно.

Анастасия Еремина