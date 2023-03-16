В Челябинской области экс-главу поселения заключили под домашний арест по делу о взятке

Еткульский районный суд отправил под домашний арест бывшего главу Еманжелинского сельского поселения Олега Бобырева, обвиняемого в получении взятки. Мера пресечения избрана до 14 мая, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Как считает следствие, глава поселения с января по март 2021 года на рабочем месте получил через посредника взятку в 40 тыс. руб. от предпринимателя. Тот передал средства за помощь в заключении муниципальных контрактов на очистку дорог от снега зимой и приемку работ, не отвечающих условиям договоров. Экс-чиновника в марте задержали сотрудники ГУ МВД региона.