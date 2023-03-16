«В дом через телеком»

Александр Леви — о новом сервисе «Сбер» и SberDevices

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SberDevices Фото: SberDevices

«Сбер» и SberDevices запустили сервис для операторов связи «Салют Телеком». Его суть заключается в предложении конечным пользователям устройств со встроенным ассистентом «Салют». В частности, речь о ТВ-приставке SberBox, медиацентре с умной камерой SberBox Top, смарт-дисплее с премиальной акустикой SberPortal, колонке с функциями ТВ-приставки SberBox Time, а также телевизорах Sber.

При этом в SberDevices готовы кастомизировать электронику под требования операторов. К примеру, базовую прошивку инженеры могут дополнить фирменными приложениями, которые получат приоритет по размещению на главном экране. Те же у кого, например, нет своего кинотеатра, смогут воспользоваться партнерскими сервисами «Сбера».

Кроме изменений по интерфейсу, адаптации софта или даже полной переделки виртуального ассистента, можно также перекрасить устройства в любой цвет. Другими словами, показатели проникновения телеком- операторов в домохозяйства настолько привлекательны для SberDevices, что вендор готов тратить собственные ресурсы на любые варианты доработок. И гаджеты с ассистентом Салют превращаются для операторов в OTT-девайсы с расширенной функциональностью.

Причем все изменения касающиеся программного обеспечения останутся проприетарными, заверяет вендор. Это намерение легко объяснить. Собственная разработка позволяет прогнозировать сроки, отчасти гарантировать стабильность функционирования, а также дает свободу от внешних факторов в плане обновлений. Вопрос с поставкой электроники ложится также на плечи SberDevices, что для телеком индустрии в текущих условиях скорее привлекательно.

Совпадёт ли бизнес во вкусах с пользователями? С одной стороны удобно применять готовые решения. Но есть ли реальный запрос на такое количество и такой тип электроники у людей? Если ТВ-приставку в нагрузку ещё можно себе представить то, как в эту канву уложить, допустим, SberPortal? Который еще и самый дорогой в линейке. Роутер в аренду — статья проверенная, весьма надежный вариант. Но такой электроники у SberDevices пока нет.