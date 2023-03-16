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В СВО погиб мобилизованный из Ярославской области

В ходе специальной военной операции на Украине погиб мобилизованный из Ярославской области Илья Татарников. Глава Некрасовского района Павел Кулаков сообщил «Ъ-Ярославль», что пришло официальное уведомление о гибели жителя района. В региональном правительстве сообщили, что информацию о смерти военкомат озвучил устно.

Служба в Ярославле

Служба в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Служба в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

На данный момент дата прощания с погибшим еще не назначена. У 31-летнего мужчины остались мать и дочь. Напомним, семьям погибших в СВО полагаются соответствующие выплаты.

Алла Чижова

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