В СВО погиб мобилизованный из Ярославской области

В ходе специальной военной операции на Украине погиб мобилизованный из Ярославской области Илья Татарников. Глава Некрасовского района Павел Кулаков сообщил «Ъ-Ярославль», что пришло официальное уведомление о гибели жителя района. В региональном правительстве сообщили, что информацию о смерти военкомат озвучил устно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Служба в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Служба в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

На данный момент дата прощания с погибшим еще не назначена. У 31-летнего мужчины остались мать и дочь. Напомним, семьям погибших в СВО полагаются соответствующие выплаты.

Алла Чижова