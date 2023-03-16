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Коммерсантъ FM
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«Серьезные продавцы не будут торговать всем подряд»

Анна Минакова — о реализации камней

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, с какими продавцами стоит иметь дело, а с какими нет.

Фото: GIA.edu

Фото: GIA.edu

Недавно один человек, перепродающий камни, попросил разместить сообщение о его проекте в моем Telegram-канале. Торгует он ими, собственно, тоже в этом мессенджере. Когда я вежливо отказалась, сославшись на то, что не имею дела с теми, кто камни перепродает, он начал уверять меня, что они его собственные. Быстрая проверка постов в канале уверила в обратном.

Поскольку не у всех есть доступ к инсайдерской информации, к которой есть у меня, я решила, что нелишним будет рассказать, как уберечься от такого рода введения в заблуждение простым пользователям Telegram. В самой перепродаже ничего плохого нет, но вот если тебя пытаются убедить, что товар у продавца в собственности, а это не так, то тут стоит задуматься.

Итак, первое, на что стоит обратить внимание, — какие камни продает человек. Если тут и очень дорогие, и очень дешевые, и бриллианты, и хризопразы, то перед вами или канал ломбарда, который выкрепляет камни из лома, или перепродавец, который разыскивает их онлайн и офлайн, узнает цену у продавца и, добавляя свой интерес, перевешивает к себе.

Обычно серьезные дилеры специализируются на определенных их видах. Это могут быть только цветные бриллианты, только аквамарины или шире — только цветные полудрагоценные или бирманские камни. Но никто из этих продавцов не будет торговать всем подряд. Еще одна примета перепродавца — непрофессионально составленное описание.

Разумеется, не все детали по камню выдают сразу в объявлении. Но если, например, вы видите объявление о продаже турмалина параиба с ценой, размерами и каратностью, но не указано, бразильский он или африканский, даже не вступайте в переписку. Потому что происхождение у этого камня очень сильно влияет на цену. Третье, что должно настораживать, когда в сообщениях постоянно повторяется, что «цена низкая», «лучше не найдешь», «только сегодня и только у нас». Это не манера общения серьезных продавцов.

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