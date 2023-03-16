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Михаил Мишустин распорядился отпраздновать 220-летие КФУ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин дал распоряжение отметить 220-летие Казанского федерального университета (КФУ). Документ опубликован на портале Кабмина РФ.

В документе опубликован утвержденный оргкомитет по подготовке и проведения празднования юбилея казанского вуза. Его главой стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а его замами стали глава Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Минобра РФ Валерий Фальков.

В задачи оргкомитета входят разработка и утверждение плана главных мероприятий по подготовке и проведения мероприятия. Организационно-техническим обеспечением деятельности организации займется министерства образования и науки страны.

"Ъ-Казань"

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