Михаил Мишустин распорядился отпраздновать 220-летие КФУ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин дал распоряжение отметить 220-летие Казанского федерального университета (КФУ). Документ опубликован на портале Кабмина РФ.

В документе опубликован утвержденный оргкомитет по подготовке и проведения празднования юбилея казанского вуза. Его главой стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а его замами стали глава Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Минобра РФ Валерий Фальков.

В задачи оргкомитета входят разработка и утверждение плана главных мероприятий по подготовке и проведения мероприятия. Организационно-техническим обеспечением деятельности организации займется министерства образования и науки страны.

"Ъ-Казань"