НАФИ: 41% жителей ПФО ждет улучшения финансовой ситуации через полгода

На улучшение финансовой ситуации своей семьи в ближайшие полгода рассчитывает 41% жителей ПФО, по данным исследования аналитического центра НАФИ. Еще 13% ожидают ухудшений, 31% думает, что ничего не изменится. Остальные затруднились с ответом.

Тех, кто ждет улучшения финансовой ситуации, больше всего среди жителей Центрального федерального округа – такой ответ дал 51% опрошенных. К ухудшениям чаще готовятся жители Северо-Западного округа (17%).

Опрос НАФИ проводился на платформе «Тет-о-твет» среди 2,1 тыс. жителей России с учетом распределения населения по полу, возрасту и географии проживания. Статистическая погрешность не превышает 2% на уровне 95% доверительного интервала.

Анастасия Еремина