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Коммерсантъ FM
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В Сочи помещена под домашний арест мать умершего от истощения младенца

Лазаревский районный суд города Сочи избрал в отношении 33-летней женщины, обвиняемой в смерти своего новорожденного ребенка, меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщают объединенная пресс-служба судов Краснодарского края и региональное следственное управление Следственного комитета России.

Как стало известно «Ъ», обвиняемой по делу является Оксана Миронова, сожительница петербургского блогера Максима Лютого, который продвигал экстремальные системы питания — от потребления сырых продуктов до питания энергией солнца. В Сочи Максим Лютый и Оксана Миронова снимали квартиру, блогер проводил занятия со своими адептами. Оксана Миронова 11 февраля родила ребенка в домашних условиях, мальчик не был зарегистрирован в органах ЗАГСа и не был поставлен на учет в детской поликлинике. В связи с ухудшением состояния здоровья новорожденного женщина с сожителем самостоятельно решили доставить ребенка в лечебное учреждение, однако младенец скончался 8 марта по дороге в больницу.

Согласно условиям домашнего ареста, обвиняемой запрещено выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом. Оксана Миронова пробудет под домашним арестом два месяца.

Анна Перова, Краснодар

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