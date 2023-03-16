Контрафакт одели и обули

Каждый третий россиянин готов покупать контрафактные товары. Таковы данные опроса Высшей школы экономики (ВШЭ), которые приводит РБК. 15% респондентов признались, что в прошлом году приобретали подделки осознанно. Около 20% подозревают, что им продали контрафакт. При этом чаще всего покупка неоригинальных товаров оказывается для россиян неожиданностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Можно ли говорить о том, что на российском рынке стало больше контрафакта? На этот вопрос “Ъ FM” ответил глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Сошлось сразу несколько факторов — снижение доходов потребителей, сокращение доступности ряда товаров. Есть, к примеру, продукция высокого ценового сегмента, и люди целенаправленно покупают подделку, не имея возможности приобрести дорогой товар.

Наверное, их стало несколько больше, поскольку люксовые товары сильно подорожали. Но это все-таки не самый большой сегмент ни в количестве, ни в денежном выражении. Вторая история — это когда потребители видят, что вещь очень дешевая и сильно отличается по цене от нормальной. При этом они закрывают на это глаза уже по причине финансового состояния.

Что касается возможного влияния параллельного импорта, все же международные компании вели большую работу по сокращению количества контрафакта. Многие из них ушли с российского рынка, и это не могло не сказаться на эффективности борьбы с подделками. Нельзя сказать, что параллельный импорт привел к резкому увеличению доли контрафакта, но это новая схема, и, учитывая, что из нее выпал правообладатель, который выполнял большую работу, в каких-то случаях возникли дополнительные сложности».

Среди контрафактных товаров россияне чаще покупают табак и продукты питания. Но самой популярной категорией оказалась одежда и обувь. Директор Национального обувного союза Ян Беляев проблему признает, но говорит, что сильно ситуация на рынке не ухудшилась:

«Есть определенные бренды, которые считаются люксовыми — с ними, наверное, вся эта история и происходит. Это неизбежно — мы же не фискальный, не надзорный орган, мы можем только реагировать на то, что видим.

Мы не замечали, что стало больше контрафактных товаров международных марок, которые остались в России и продолжают работать. С введением маркировки это немножко усложнилось, это совсем не та история, которая была раньше. Кроме того, мы за этим внимательно следим, и, если появляются какие-то сигналы, мы реагируем и взаимодействуем с Минпромторгом, региональными властями. Они нам в этом очень помогают».

“Ъ FM” спросил читателей своего Telegram-канала, покупают ли они подделки. Самым популярным вариантом ответа оказался «Если разницы почти нет, то зачем платить больше?»

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Илья Сизов