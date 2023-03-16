Ярославские правоохранители проверяют информацию о разрушающихся детсадах

В Ярославле СК и прокуратура организовали проверки по материалам СМИ о повреждении фасада здания детского сада №206 на улице Кедрова. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Повреждение фасада здания детского сада №206 на улице Кедрова в Ярославле

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Повреждение фасада здания детского сада №206 на улице Кедрова в Ярославле

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

По данным портала «Ярньюс», состояние детсада в Кировском районе города вызвало опасения у родителей: рушится фасад, кирпичи падают, кровля протекает. Прокуратура и СК проверят состояние детского сада, следователи уже работают на месте и опрашивают персонал. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, включая вопросы безопасности пребывания в образовательной организации»,— пояснили в прокуратуре.

Кроме сада №206, следственный комитет проверит и детсад №84 во Фрунзенском районе, в котором также протекают крыша и стены. ОНФ обнаружил в детском саду разрушение декоративного слоя отделки фасада и вентиляционных шахт, потрескавшуюся плитку на центральном входе, некачественно смонтированные по всему зданию кабельные каналы. По сообщению движения, крыша в детсаду течет с момента его постройки, то есть два года.

«Сотрудники следственного отдела проведут все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам проведения доследственных проверок будут приняты процессуальные решения»,— сообщили в СК.

Алла Чижова