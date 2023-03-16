Стоимость летнего отдыха на курортах Кубани вырастет на 13,8%

Средняя стоимость размещения в отелях Краснодарского края летом 2023 года увеличится на 13,8% по сравнению с прошлым и годом и составит 3,3 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергея Ромашкина.

Он отметил, что полноценная картина стоимости летнего отдыха в России станет известна позже. Однако уже сейчас средняя стоимость ночи в отеле Сочи в летнее время составляет 3,6 тыс. руб., в Анапе - 3 тыс. руб., Геленджике - 3,4 тыс. руб. Таким образом, в Сочи стоимость проживания увеличивается на 11,7%, в Анапе - на 15,7%, в Геленджике - на 18,4%. В Абхазии летний отдых также увеличится на 13,2%, до 2,8 тыс. руб.

Сейчас в России на лето, по словам Сергея Ромашкина, продано менее 15% номеров в отелях. Он предполагает, что рост цен на туры будет в пределах инфляции.

Татьяна Ручкина

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