Руководитель Ассоциации команд КВН Прикамья избран в Общественную палату РФ

Руководитель Ассоциации команд КВН Пермского края Ямур Гильмутдинов избран в восьмой состав Общественной палаты РФ. Об этом сообщает пресс-служба региональной Общественной палаты.

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«Он активно занимается общественно значимыми проектами. Это яркая и амбициозная личность, которая может не только представлять, но и лоббировать интересы Пермского края на федеральном уровне»,— прокомментировал избрание господина Гильмутдинова первый заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Владимир Алистратов.

Ямур Гильмутдинов руководил телевизионными командами КВН «Парма» и «Друзья» с 2001 по 2004 год. С 2005 по 2006 год возглавлял молодежный отдел федерального исполкома партии «Союз правых сил». В 2019 году вошел в состав Общественной палаты Пермского края.