В подмосковных Горках-25 бывший сотрудник УК поджег офисное здание

Утром 16 марта в подмосковном поселке Горки-25 (Дмитровский ГО) произошел пожар, сообщил «Московский комсомолец». В огне пострадали три человека.

Инцидент произошел в трехэтажном здании бывшего отдела морской инженерной службы, где сейчас располагаются офисы. По данным издания, причиной пожара стал поджог: бывший сотрудник местной УК облил бензином одно из помещений и поджег.

Как уточняет городской паблик «Дмитров Online», сотрудника уволили сегодня утром на планерке. для поджога он использовал самодельный огнемет.

Известно, что одной из пострадавших стала 33-летняя девушка — она получила ожоги 30% тела. Поджигателя задержала полиция.