Бывшего замглавы самоуправления в Татарстане осудят за присвоении средств

В Татарстане 34-летняя замглавы территориального общественного самоуправления №10 в Лениногорском районе пойдет под суд. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), передает пресс-служба управления СКР по республике.

По данным ведомства, организация, где трудилась обвиняемая, стала призером республиканского конкурса на лучшее территориальное общественное самоуправление, и ей выдали грант на благотворительность. Далее женщина подготовила приказ о премировании себя и своего начальника на 45 тыс. руб. Также она написала заявления от имени главы организации я с просьбой перевести причитающиеся ему средства на ее счет, который в дальнейшем подписала за него.

Кроме того, зампредседателя составила заявления от своей родственницы и двух знакомых, которые якобы считались малоимущими, с просьбой о помощи в покупке ноутбуков, и несколько фиктивных документов, их она подписала от имени своего начальника, и на основании данных документов она купила компьютеры более чем на 89 тыс. руб., уточнили в СКР. Один ноутбук она отдала своей родственнице, а остальные взяла себе.

Вину обвиняемый признала. Также она возместила причиненный ущерб.

"Ъ-Казань"