В Петербурге задержали обвиняемого в финансировании украинского батальона «Азов»

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (205.1 ст. УК РФ) в отношении 34-летнего уроженца Ростовской области. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе городского СК.

По версии следствия, с октября 2022 по март 2023 года мужчина переводил средства на банковские счета, предназначенные для поддержки объединения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) и Вооруженных сил Украины.

По предварительной информации, обвиняемый подрабатывал курьером и якобы передавал телефонные номера мошенникам. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, отмечают в СК. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы по статье о содействии терроризма.

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