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Подозреваемого в убийства брата жителя Удмуртии заключили под стражу

В Удмуртии заключили под стражу 53-летнего жителя поселка Балезино по обвинению в убийстве брата (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, мужчина жил в квартире с двумя братьями и пожилой матерью. В день трагедии, 13 марта, между нетрезвыми братьями возник конфликт, в ходе которого один из них взял нож и ударил другого. В результате мужчина скончался на месте.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и подозреваемый, а также назначен ряд экспертиз. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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