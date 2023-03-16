Подозреваемого в убийства брата жителя Удмуртии заключили под стражу

В Удмуртии заключили под стражу 53-летнего жителя поселка Балезино по обвинению в убийстве брата (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, мужчина жил в квартире с двумя братьями и пожилой матерью. В день трагедии, 13 марта, между нетрезвыми братьями возник конфликт, в ходе которого один из них взял нож и ударил другого. В результате мужчина скончался на месте.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и подозреваемый, а также назначен ряд экспертиз. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.