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Коммерсантъ FM
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Выручка «Вымпелкома» в 2022 году упала на 1,4%

По итогам 2022 года выручка «Вымпелкома» (бренд «Билайн») по международным стандартам финансовой отчетности упала с 290,7 млрд руб. до 286,7 млрд руб. По сравнению с 2021 годом показатель сократился на 1,4%, свидетельствуют данные в отчете компании «Вымпелком». Показатель EBIDTA вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом и составил 118,5 млрд руб. Рентабельность по EBIDTA выросла с 37,4% до 41,3%. Сервисная выручка увеличилась на 3%, до 262,9 млрд руб.

Количество клиентов «Билайна» за год достигло 44,8 млн абонентов (на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). В компании пояснили, что сокращение произошло на фоне снижения валового количества некачественных продаж в неэффективных каналах.

Сегмент пользователей 4G снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим годом, объем клиентской базы 4G составил 25,3 млн пользователей.

Капитальные затраты оператора в 2022 году сократились на 20,9%, до 59,4 млрд руб. В отчете поясняется, что компания уже провела в 2020–2021 годах масштабную стройку сети и завершила ее до начала 2022-го, в также успела заранее закупить необходимое оборудование на 2022 год.

«Вымпелком» в ноябре 2022-го объявил, что группа топ-менеджеров компании во главе с гендиректором Александром Торбаховым заключила соглашение о приобретении 100% в ней у Veon. Покупателем должно было выступить ОАО «Коперник-инвест 3» господина Торбахова. По данным «Ъ», «Вымпелком» собирался выкупить у держателей долг Veon Holdings B.V. по евробондам, выпустив замещающие облигации, которые фактически удвоили бы долговую нагрузку российской компании (весь «Вымпелком» в ходе продажи оценен в 370 млрд руб., чистый долг компании составляет 240 млрд руб.). Сейчас сделка находится в продвинутой стадии реализации, получены все необходимые регуляторные разрешения на уровне российской юрисдикции.

Юлия Юрасова

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