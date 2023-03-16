«Формат "въезжай и живи" всегда был востребован»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каких регионах продается больше всего квартир с готовым ремонтом и частичной меблировкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отделка в новостройках — востребованная у потенциальных покупателей опция, хотя далеко не все девелоперы готовы ее предлагать. На меблировку квартир, даже частичную, решается еще меньше застройщиков. Два года назад возможность купить жилье с финишной отделкой была важна для 9% покупателей, сейчас — уже для 55%, посчитали эксперты группы «Самолет».

На первичном рынке Московского региона в экспозиции представлено чуть более 10 тыс. вариантов с отделкой и кухней в 19 жилых комплексах. По данным аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», лоты с готовым ремонтом и кухней в старых границах Москвы занимают наименьшую долю в общем объеме предложения на рынке новостроек. В новомосковских проектах количество квартир с финишной отделкой и кухней не превышает 14%. Таковые есть в пяти жилых комплексах как с квартирами, так и с апартаментами. Число подобных лотов за год здесь увеличилось более чем на 50%.

А наиболее богатый выбор квартир с отделкой и кухней в Московской области — более 6 тыс. Это около 28%. По сравнению с другими этот формат отделки занимает вторую строчку. Данная опция заявлена в восьми новостройках одного девелопера. Брокеры отмечают, что установленные в квартире кухня и мебель, чья цена входит в стоимость жилья, популярны у клиентов. Формат «въезжай и живи» всегда был довольно востребован на рынке недвижимости. Готовые для проживания лоты привлекательны как для студентов, так и для семей с детьми.