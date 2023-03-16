Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие подержанные машины россияне покупают чаще всего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным экспертов сервиса «Авито Авто», ввоз из-за рубежа автомобилей с пробегом за год вырос в три с лишним раза. Как говорится, кто бы сомневался. Набор ввозимых марок, правда, практически не поменялся — в основном это Toyota, Honda и Nissan. Год назад через границы везли еще Mitsubishi и Renault, но сейчас места этих брендов заняли «корейцы» — Hyundai и Kia.

Вообще, как свидетельствует статистика, за минувший год число продаваемых на вторичном рынке японских авто превысило предложение отечественных машин — 23% против 22,8%. Причин тому несколько. Российские автомобили, конечно, тоже иногда показывают чудеса долголетия, однако машина, выпущенная для внутреннего рынка Японии, как не без оснований принято считать, это более мудрая инвестиция даже несмотря на дороговизну запчастей и расходных материалов.

Кроме того, доставка авто из Европы сейчас — довольно проблематичное дело, поэтому рынок активно пополняется относительно свежим секонд-хендом, купленным на японских аукционах. Как в девяностые, что тогда, если кто помнит, нашло свое отражение даже в фольклоре: «Лучше нету велика, чем Mitsubishi Delica» или «Все люди как люди, а я на Prelude» (имелось в виду купе Honda Prelude).

Кстати, сегодня в лидерах по заказам на доставку с Дальнего Востока тоже Honda, но, уверен, многие даже названия такого не слышали — Honda Freed со средней ценой в 925 тыс. руб. Это минивэн с тремя рядами сидений и боковыми сдвижными дверями. Можно и пассажиров возить, и грузы, если кресла сложить, а то и вовсе вынуть. По нынешним временам машина практически универсальная.

Второе и третье места делят Hyundai Santa Fe и Kia Carnival. Но это уже 2,5 млн руб., то есть немного иная ценовая категория. Больше всего подержанные японские машины заказывают в Москве. Далее следуют Новосибирск, Красноярск, Санкт-Петербург и, конечно же, Краснодарский край.