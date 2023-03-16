Дополнительные поезда запустят из Нижнего Новгорода в Адлер с 24 марта

Добавочные рейсы поезда №37/138 из Нижнего Новгорода в Адлер назначат с 24 марта из-за повышенного спроса на поездки на юг. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД).

Из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться в 19:14, прибывать в Адлер через день в 09:42. Обратный рейс запланирован в 15:41, время в пути составит один день и 14 часов. Стоимость билета на ближайший дополнительный рейс начинается от 7,5 тыс. руб.

Обновленное расписание доступно на сайте РЖД, мобильном приложении и в кассах вокзала.

Елена Ковалева