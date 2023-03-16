Спрос аграриев Кубани на ремонт сельхозтехники вырос на 145%

Кубанские фермеры начали чаще восстанавливать запчасти для сельхозтехники и ремонтировать спецтехнику. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили аналитики компании «ТендерПро».

Согласно исследованию, по сравнению с 2021-м в 2022 году спрос на восстановление запчастей со стороны бизнеса вырос на 23,7%, а спецтехники — на 145%.

Активнее всего за последний год сельхозпроизводители Кубани искали подрядчиков для ремонта тракторов и комбайнов.

Также зафиксирован рост спроса со стороны фермеров на восстановление тормозных колодок (+63,7% год к году), подшипников (+12,4%), фланцев (+37,9%), редукторов (+29%) и гидроцилиндров (+25%).

«На фоне запрета экспорта спецтехники из стран ЕС и Японии бизнес стал чаще проводить тендеры на электронных торговых площадках не только на ее ремонт, но и на восстановление запчастей к ней. Подтверждает наметившийся тренд и инициатива депутатов Госдумы. В конце февраля они предложили создать индустрию восстановления и использования б/у запчастей, дабы в условиях жестких экономических санкций не допустить массового выхода из строя техники»,— отметил исполнительный директор ООО «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев.

Олег Исаев

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