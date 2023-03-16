Около 35 кг мефедрона изъяли полицейские у изготовителей наркотиков в Красноярске

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов изъяли около 35 кг мефедрона. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, двое красноярцев, обладавшие знаниями в области химического синтеза, организовали производство синтетических наркотиков. Сбывать продукцию злоумышленники намеревались через тайники-закладки, однако в их планы вмешались правоохранители.

В багажнике иномарки одного из подозреваемых оперативники обнаружили примерно 10 кг мефедрона. Наркотики были расфасованы в 20 пакетов. В дальнейшем сотрудники полиции провели обыск в арендованном красноярцами помещении в Ленинском районе краевого центра. Там были изъяты несколько сотен канистр с химическими реактивами и еще 25 кг мефедрона, хранившиеся в полимерных мешках.

Подозреваемых задержали, на время следствия суд заключил их под стражу.

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Илья Николаев