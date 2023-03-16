ООН: производство кокаина выросло в мире в 2021 году на треть

После спада в первый год пандемии COVID-19, когда разные страны вводили жесткие локдауны и ограничения на пересечение границ, производство кокаина существенно выросло в условиях смягчения антиковидных мер. Такие данные представило сегодня, 16 марта, Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC). В 2021 году производство коки — основного вещества этого наркотика — увеличилось на 35% в сравнении с 2020-м и превысило допандейминый уровень. Это самый сильный рост с 2016 года. В докладе сообщается, что площадь земли, используемой для выращивания коки, увеличилась в 2021 году на 40%, достигнув 204 тыс. га.

По данным UNODC, колумбийские наркокартели — основные производители кокаина в мире — совершенствуют как способы производства, так и методы транспортировки. Кокаин нередко производят в лабораториях в джунглях, причем методы получения наркотических веществ становятся более эффективными, а масштабы производства растут. В 2021 году власти разных стран конфисковали рекордные 2 тыс. т кокаина. Для транспортировки использовались самые разные способы — в частности, кокаин находили в ящиках с авокадо, медицинскими масками, кальмарами. UNODC также отмечает, что наркоторговцы постоянно ищут новые пути транспортировки, позволяющие обходить контроль, а также все активнее выходят на новые рынки, такие как Азия и Африка. Растет и потребление в самой Южной Америке, хотя до сих пор три четверти потребления кокаина приходится на Европу и Северную Америку.

Яна Рождественская