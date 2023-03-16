В Волгоградской области завели уголовное дело из-за плохого ремонта дороги

Прокуратура Волгоградской области сообщает о возбуждении уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) при ремонте дороги в городе Котово.

По иску котовского прокурора суд обязал мэрию привести в порядок дорогу на улице Дачная. Администрация заключила соответствующий контракт на 30 млн руб. с ГБУ «Волгоградавтодор». Работы выполнили к концу 2022 года, акт приемки подписали, и подрядчик получил деньги.

«Однако в ходе надзорной проверки выявлено завышение объемов выполненных работ, а также некачественное проведение ремонта. В результате недавно отремонтированная дорога по ул. Дачная городского поселения г. Котово в настоящее время начала разрушаться», — говорится в сообщении прокуратуры.

На основании материалов проверки следователи завели дело о мошенничестве. Кроме того, на 15 тыс. руб. оштрафовали главу города Котово — он подписал договор, в котором вместо восьмилетнего гарантийного срока указан пятилетний.

В адрес администрации Котово надзорный орган региона внес представление об устранении нарушений. В том числе, на плечи чиновников легло и судебное разбирательство с подрядчиком.

Дарья Васенина