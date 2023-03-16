Нижегородские депутаты предложили упростить выкуп земли под соцобъекты

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области попросят правительство РФ уточнить порядок выкупа земли для строительства школ и детсадов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно Земельному кодексу, выкупить землю у собственника под социальные объекты возможно лишь по программе комплексного развития территорий (КРТ). В остальных случаях это возможно для строительства новых дорог и других объектов кроме социальных.

Вместе с тем закон «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры» позволяет изымать участки под строительство школ и детсадов. Однако формулировки этого нормативного акта юристы и депутаты считают неоднозначными.

Председатель комитета заксобрания по градостроительному развитию Василий Суханов полагает, что в данном случае изъятие земли следует трактовать как выкуп участка за исключением территорий под федеральными объектами, многоквартирными и частными домами. Депутаты решили обратиться в правительство с просьбой детализировать основания для передачи земель под социальные объекты, по их мнению, это упростит выкуп участков.

Владимир Зубарев