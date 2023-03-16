Экс-владелец Южного топливного альянса взыскал с компании 104 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Сергея Пляскота к ООО «Южный топливный альянс» (ООО «ЮТА») о взыскании 104,9 млн руб. Решение суда опубликовано в картотеке дел.

Как следует из материалов дела, истец с 2014 года являлся участником общества с долей в размере 50% уставного капитала. В июне 2022 года Сергей Пляскота заявил о выходе из состава участников общества.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮТА» зарегистрировано в 2014 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин. Учредитель — Юлия Ашла (100% УК). Выручка компании в 2021 году составила 5,8 млрд руб., прибыль — 95,9 млн руб.

В соответствии с данными бухгалтерской отчетности за 2021 год действительная стоимость доли господина Пляскота составляла 104,9 млн руб. Так как компания не выплатила ему действительную стоимость доли, истец обратился в суд.

Ответчик указал, что требование Сергея Пляскота основано на недостоверной бухгалтерской отчетности за 2021 год, поскольку директор ООО «ЮТА» Юлия Ашла произвела ревизию деятельности и выявила нарушения, которые повлияли на расчет действительной стоимости доли. По данным общества, действительная стоимость доли господина Пляскота равна 40,4 млн руб. В обоснование своих доводов ответчик представил отчет аудиторских компании.

Кроме того, ответчик заявил, что отчетность компании за 2021 год была сдана в налоговый орган в условиях отсутствия спора с Сергеем Пляскота о действительной стоимости его доли. Поэтому «у ответчика не было мотивов искажать эту отчетность», отмечает представитель ООО «ЮТА».

«Отрицание ответчиком достоверности собственной бухгалтерской отчетности в целях занижения действительной стоимости доли истца является злоупотреблением правом и не подлежит защите»,— говорится в решении суда.

По этой же причине суд считает нецелесообразным назначать по делу экспертизу, «так как всей полнотой бухгалтерской документации и информации располагает только ООО "ЮТА", которое имеет эксклюзивную возможность дозировать в своих интересах информацию и документы, представляемые на экспертизу».

В Арбитражный суд Краснодарского края 15 марта 2023 года поступила апелляционная жалоба ООО «ЮТА», дата рассмотрения пока не назначена.

Тат Гаспарян

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