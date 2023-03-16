Подряд на реконструкцию участка ул. Карпинского выиграла компания из Санкт-Петербурга

Победителем конкурса на выполнение работ по реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов признано АО «АБЗ-Дорстрой». Компания стала единственным участником торгов. Ее заявка признана соответствующей конкурсной документации. Цена контракта составит 2,2 млрд руб.

Подрядчик должен приступить к работе 1 июня 2023 года и сдать объект 30 апреля 2026 года.

Ранее АО «АБЗ-Дорстрой» выиграло подряды на первый и второй этапы реконструкции ул. Строителей на общую сумму 7 млрд руб.

АО «АБЗ-Дорстрой» зарегистрировано в Санкт-Петербурге, компания принадлежит ЗАО «Строительные технологии» и ООО «Балтийский берег». В 2021 году выручка «АБЗ-Дорстрой» от продажи превысила 9 млрд руб., чистая прибыль — 393 млн руб.