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Поликлинику №2 открыли в Нижнем Новгороде после ремонта

Капитальный ремонт завершился в поликлинике №2 в Московском районе Нижнего Новгорода. Стоимость работ составила 30 млн руб. Отделение открыли для посетителей 16 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Здание не ремонтировали больше 50 лет. В поликлинике заменили системы водоснабжения и отопления, вентиляцию, электрооборудование. В порядок привели все кабинеты врачей и процедурные, регистратуру и зону ожидания приема.

«Поликлиника преобразилась не только внутренне, но и внешне: теперь это светлое теплое пространство притягивает людей. Именно такими и должны становиться все медицинские организации региона»,– сказал заместитель губернатора, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Анастасия Еремина

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