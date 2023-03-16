Начальником Пулковской таможни назначили Анатолия Тимощенкова

Бывший руководитель Кольцевой таможни имени Сорокина Анатолий Тимощенков назначен главой Пулковской таможни. Об этом сообщили в пресс-службе 16 марта.

Нового руководителя и полковника личному составу представил замначальника Северо-Западного таможенного управления и глава кадровой службы Евгений Калинкин. Господин Тимощенков работал начальником Кольцовской таможни с 2018 года, добился успехов в антикоррупционной работе и обновил штат сотрудников.

«Пулковская таможня – одна из крупнейших в России, является пограничной и, можно сказать, лицом государства. На личный состав возложены ответственные задачи, среди которых совершенствование таможенного контроля, взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности и, конечно же, одно из самых сложных направлений – работа с физическими лицами, пересекающими таможенную границу»,— отметил новый руководитель и выразил уверенность, что все поставленные задачи будут выполнены.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте