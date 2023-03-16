В Екатеринбурге двое детей провели несколько дней в квартире с мертвыми родителями

В Екатеринбурге в квартире на Таганской улице обнаружили тела мужчины и женщины, вместе с которыми три дня были заперты два маленьких ребенка — двухлетний мальчик и трехмесячная девочка, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, дверь в квартиру вскрыли после того, как соседи пожаловались в правоохранительные органы на крики детей.

Силовики, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело женщины, лежащее на диване. Мертвый отец находился на кухне. По информации источника Е1.ru, они могли отравиться наркотиками.

Установлено, что семья снимала квартиру и проживала в ней два месяца. Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что следователь СКР проводит осмотр места происшествия и допрашивает соседей семьи. Тела мужчины и женщины для выяснения давности и причины смерти отправили на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, их смерть не носит криминального характера, заявил господин Шульга.

Для наиболее тщательного выяснения обстоятельств инцидента следователями Орджоникидзевского района Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным полковника Горелых, детей с обезвоживанием доставили в больницу на обследование. «Состояние их здоровья оценивается как стабильное, дети получают питание, необходимый уход и медицинскую помощь»,— добавил Александр Шульга. В пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили, что в состоянии детей «наметилась положительная динамика». Региональный уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков заявил, что детей готовы взять под опеку родственники.

Катерина Якушева, Санкт-Петербург