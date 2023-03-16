Пять жителей Ижевска подозревают в мошенничестве с ипотекой на 5 млн рублей

В столице Удмуртии задержали пятерых местных жителей, которых подозревают в мошенничестве при оформлении ипотечного кредита на сумму 5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает МВД по республике.

По данным следствия, одно из преступлений произошло в августе прошлого года. Женщина 1973 года рождения, представившаяся риэлтором, а также двое мужчин 1987 и 1984 годов рождения обратились в банк для получения ипотечного кредита. При этом мужчины разыгрывали роль покупателя и продавца квартиры, а в учреждение предоставили поддельные документы.

Таким образом, мошенники заключили договор ипотечного кредита и похитили 5 млн руб., принадлежащих банку.

Позднее, в декабре, женщина совместно с другими лицами предоставила в другой банк документы для получения кредита уже на сумму 19 млн руб. Однако сотрудники учреждения выявили, что документы являются поддельными.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к другим преступлениям.