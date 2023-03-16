Экс-глава администрации губернатора Прикамья назначен исполнительным директором фонда «Белая гора»

Депутат заксобрания Пермского края, экс-руководитель администрации губернатора Анатолий Маховиков назначен исполнительным директором некоммерческого фонда «Белая гора», занимающимся восстановлением объектов Белогорского монастыря. Об этом депутат сообщил коллегам на заседании заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным ЕГРЮЛ, господин Маховиков был назначен исполнительным директором фонда 1 ноября прошлого года. Ранее Анатолий Маховиков занимал пост председателя попечительского совета фонда, а исполнительным директором был Алексей Махальчик. Источник, знакомый с ситуацией, в фонде «Белая гора» связывает смену исполнительного директора с «реформированием структуры и повышением эффективности работы» некоммерческой организации. Собеседник подчеркнул, что Анатолий Маховиков работает в фонде на общественных началах.