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обновлено 13:22

Экс-глава администрации губернатора Прикамья назначен исполнительным директором фонда «Белая гора»

Депутат заксобрания Пермского края, экс-руководитель администрации губернатора  Анатолий Маховиков назначен исполнительным директором некоммерческого фонда «Белая гора», занимающимся восстановлением объектов Белогорского монастыря. Об этом депутат сообщил коллегам на заседании заксобрания.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным ЕГРЮЛ, господин Маховиков был назначен исполнительным директором фонда 1 ноября прошлого года.  Ранее Анатолий Маховиков занимал пост председателя попечительского совета фонда, а исполнительным директором был Алексей Махальчик. Источник, знакомый с ситуацией, в фонде «Белая гора» связывает смену исполнительного директора  с «реформированием структуры и повышением эффективности работы» некоммерческой организации. Собеседник подчеркнул, что Анатолий Маховиков работает в фонде на общественных началах.

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