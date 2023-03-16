Экс-глава администрации губернатора Прикамья назначен исполнительным директором фонда «Белая гора»

Депутат заксобрания Пермского края, экс-руководитель администрации губернатора Анатолий Маховиков назначен исполнительным директором некоммерческого фонда «Белая гора», занимающимся восстановлением объектов Белогорского монастыря. Об этом депутат сообщил коллегам на заседании заксобрания.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
По данным ЕГРЮЛ, господин Маховиков был назначен исполнительным директором фонда 1 ноября прошлого года. Ранее Анатолий Маховиков занимал пост председателя попечительского совета фонда, а исполнительным директором был Алексей Махальчик. Источник, знакомый с ситуацией, в фонде «Белая гора» связывает смену исполнительного директора с «реформированием структуры и повышением эффективности работы» некоммерческой организации. Собеседник подчеркнул, что Анатолий Маховиков работает в фонде на общественных началах.