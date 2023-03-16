В Геленджике передали в суд дело подрядчика о мошенничестве на 2,6 млн рублей

В Геленджике направили в суд материалы уголовного дела, возбужденного в отношении подрядчика, присвоившего 2,6 млн руб. своего клиента. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в 2021 году 45-летний уроженец Приморского края, узнав о получении многодетной семьей государственной субсидии на улучшение жилищных условий, предложил пострадавшим свои услуги по строительству дома. Стороны заключили договор подряда, но, получив деньги, исполнитель не приступил к своим обязанностям и перестал выходить на связь.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В случае признания вины мужчины в суде ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Анастасия Донскова

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