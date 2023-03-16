Мать умершего в Сочи младенца обвиняется в причинении смерти по неосторожности

В Лазаревском районе Сочи задержана 33-летняя женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному сыну, сообщает следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю. Сожителем женщины является петербургский блогер Максим Лютый, пропагандирующий употребление в пищу сырых продуктов.

Следователь намерен ходатайствовать перед судом о помещении женщины под домашний арест. Ее сожитель Максим Лютый отбывает административное наказание за неповиновение сотрудникам полиции, во время следственных действий он попытался скрыться.

Следствие выяснило, что Максим Лютый и его сожительница снимали квартиру в поселке Вардане Лазаревского района Сочи. Блогер проводил тренинги по проблемам саморазвития и здорового питания. Женщина 11 февраля в домашних условиях родила ребенка, не сообщив об этом в детскую поликлинику. Состояние здоровья младенца было неудовлетворительным, он отказывался от пищи, но никакой медицинской помощи ему не оказывали. Когда мальчику стало совсем плохо, его мать и ее сожитель отправились с ним в больницу, но ребенок умер по дороге, это случилось 8 марта. Предположительно, причиной смерти младенца стало истощение и связанные с ним патологии.

Анна Перова, Краснодар