На Кубани за сутки выявили 313 случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировали 313 случаев заболевания коронавирусом. По данным оперштаба региона, среди заболевших 194 женщины и 119 мужчин.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (131), Ейском районе (12), Армавире, Сочи и Новороссийске (по 11). В Кавказском районе заболели 10 человек.

По девять новых пациентов выявили в Новопокровском и Темрюкском районах, по восемь — в Кущевском и Северском. В Тимашевском районе заболели семь жителей. По шесть человек зарегистрировали в Белоглинском, Гулькевичском, Калининском, Красноармейском и Павловском районах. По пять — в Динском, Мостовском и Староминском. В Геленджике, Тбилисском и Туапсинском районах отметили по четыре случая. По три — в Белореченском, Каневском, Лабинском и Тихорецком. По два новых пациента зарегистрировали в Выселковском, Крымском, Ленинградском, Славянском и Усть-Лабинском районах, по одному — в Анапе, Абинском, Брюховецком, Кореновском, Курганинском, Новокубанском и Приморско-Ахтарском районах.

С начала пандемии на Кубани подтвердили 353 479 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением были выписаны 340 380. Еще 11 163 скончались.

Анастасия Донскова

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