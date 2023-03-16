Воронежский кинотеатр «Пролетарий» может возобновить работу после многомесячного простоя

Располагающийся в центре Воронежа кинотеатр «Пролетарий», один из старейших в городе, может возобновить работу, сообщают «Вести Воронеж». По данным издания, «Пролетарий» уже набирает сотрудников для возобновления работы. А на фасаде здания кинотеатра появилась афиша с премьерой этого года: по ее данным, скоро в зале премьер будут показывать фильм Чада Стахелски «Джон Уик-4», прокат которого в России стартует 23 марта. Связаться с руководством кинотеатра пока не удалось.

Кинотеатр был закрыт восемь месяцев. Тем не менее, в его здании продолжали функционировать арендаторы: «Жар-Пицца», «Бургер Кинг», парк «1000 узлов» и другие.

Посещаемость воронежских кинотеатров после резкого сокращения проката голливудских блокбастеров снизилась на 80%. Из-за ухода голливудских мейджеров кассовые сборы по всй России снизились до 23,7 млрд руб. По сравнению с допандемическим 2019 годом падение составило 57%. Это следует из статистики Единой системы сведений о показах в кинозалах. При этом чуть больше половины сборов — 52% — обеспечили отечественные ленты.