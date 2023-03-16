Губернатор Ставрополья поручил просубсидировать работу перевозчиков в селах

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил министерству дорожного хозяйства и транспорта разработать меры по субсидированию перевозок на автобусных маршрутах в сельской местности. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

По словам Владимира Владимирова, от жителей края поступает множество жалоб на работу транспорта в селах. Перевозчиков и автобусов мало из-за нерентабельности обслуживания данных маршрутов.

«Вижу одно решение: ввести регулируемый тариф на необходимых сельских маршрутах, чтобы государство взяло часть расходов перевозчика на себя»,— написал господин Владимиров.

Он также отметил, что подготовить предложение об организации мер поддержки перевозчиков миндор края должен к 1 июня.

Анастасия Назарова