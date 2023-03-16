Выдача кредитных карт в Челябинской области выросла на 8,7%

В феврале банки выдали жителям Челябинской области 25,8 тыс. кредитных карт. Это на 8,7%, или на 2,1 тыс. единиц больше, чем в январе. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России показатель за месяц вырос на 7,8%, до 0,93 млн единиц, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 16,2%.

Среди 30 регионов-лидеров РФ в этом виде кредитования ощутимее всего выдача кредитных карт выросла в Приморском (+12,2%), Красноярском (+11,2%) и Пермском (+10,8%) краях, в Ленинградской и Кемеровской (+9,9%) областях. Наименьшая динамика отмечена в Краснодарском крае (+3,3%) и Саратовской области (+4,4%).

Больше всего кредитных карт в феврале выдали в Москве (69 тыс. ед.), Московской области (51,1 тыс. ед.), Краснодарском крае (34,9 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (34,6 тыс. ед.) и Башкортостане (33,4 тыс. ед.).