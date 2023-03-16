Компания из Удмуртии победила в торгах по трем участкам углеводородов в Оренбуржье

Компания «УДС-нефть», зарегистрированная в столице Удмуртии, 15 марта признана победителем аукциона по Восточно-Репинскому, Лысовскому и Шарлыкскому участкам углеводородов. Как пишет «Интерфакс», компания заплатит за лицензии 32,57 млн руб., 22,21 млн руб. и 45,5 млн руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Отмечается, что Восточно-Репинский участок граничит с Дачно-Регинским участком, принадлежащем «Башнефти», а Шарлыкский — с Юртаевским участком «ННК-Оренбургнефтегаз».

Кроме того, «УДС-нефть» допустили к участию в торгах по Филипповскому участку углеводородов в Оренбургской области. Однако аукцион выиграло ООО «РИТЭК», входящее в «ЛУКОЙЛ».

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», компания «УДС-нефть» зарегистрирована в Ижевске в мае 2015 года. Генеральный директор — Юрий Шляпников, бенефициар — экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексей Чулкин. Согласно данным, представленным на сайте компании, ООО «УДС нефть» входит в тройку лидеров по добыче нефти в республике, а также ведет свою деятельность в Пермском крае и Башкортостане. Всего компания распоряжается 30 углеводородными участками.