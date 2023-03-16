Облсуд оставил в силе приговор экс-полицейскому Вячеславу Хомских

Оставлен в силе первоначальный приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя самарского управления МВД России — начальника полиции Вячеслава Хомских. Решение принял суд Самарской области. Об этом «Ъ-Волга» рассказали в пресс-службе учреждения.

«Облсуд оставил без изменения приговор первой инстанции в отношении Хомских»,– уточнила собеседница издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФОТО ГУ МВД РФ по самарской области Фото: ФОТО ГУ МВД РФ по самарской области

В июне минувшего года Ленинский районный суд Самары признал Вячеслава Хомских виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Бывший полицейский также был приговорен к десяти годам колонии строгого режима и штрафу на сумму более 89 млн руб.

Помимо прочего, Вячеслав Хомских лишился специального звания полковника полиции и права занимать определенные должности на протяжении восьми лет. Бывший силовик обвинялся в получении взятки в объеме свыше 22 млн руб. от местной организованной преступной группировки (ОПГ) «Законовские».

За незаконное вознаграждение он должен был покровительствовать преступному бизнесу ОПГ. Вячеслав Хомских не признал вины.

Позже облсуд отменил приговор бывшему полицейскому, заподозрив судью первой инстанции в предвзятости. Однако с этим не согласилась кассация и вернула дело на новое рассмотрение.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Дело осужденного полицейского пересмотрят».

Георгий Портнов